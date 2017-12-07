當街開槍濫射擊傷女騎士 兩嫌抓到了

李姓老闆被帶回警局。（記者王冠仁攝）

2017-12-07 22:35

〔記者王冠仁／台北報導〕吳姓女子騎車返家途中，意外遭人開槍射擊打中右臉頰，導致其齒碎舌裂、滿臉是血。警方根據彈道分析，研判子彈是由重慶南路上一間車行騎樓處擊出，認為李姓車行老闆（40歲）與李姓員工（22歲）涉有重嫌，循線逮捕2人並起獲傷人槍枝，並追究其槍砲、殺人未遂罪責。

警方表示，在北市某大學擔任職員的吳姓女子，昨晚跟朋友去三溫暖消費後要返回新北市永和區住家，她今天凌晨1點左右騎車經過台北市重慶南路、中正橋下時，忽然發現右臉頰一陣刺痛。她往前騎一段路後停下查看，發現滿臉是血，嚇得請路人幫忙叫救護車。

鑑識人員到場勘驗，發現中正橋橋墩上有11處彈著點，現場雖無彈頭遺留，但警方根據卡在吳女口中、已經變形的鉛彈，初步研判開槍者可能是使用具有殺傷力的改造空氣槍。警方再根據彈道方向推算並調閱相關監視器，發現子彈是由重慶南路上一間開幕才數日的車行出現，研判李姓老闆（40歲）與李姓員工（22歲）涉有重嫌。

警方今晚先到車行外埋伏，趁車行開門時逮捕李姓老闆與李姓員工，2人起先不承認，但警方隨後在李姓老闆新店住家取出傷人的空氣長槍後，李姓老闆才承認試槍，但聲稱「不是故意的」。

警方說，根據案發當時的監視器畫面，發現李姓員工頻繁從車行跑到彈著處，研判他可能是去幫忙撿拾彈頭。此外，李姓老闆可能當時有使用狙擊鏡瞄準靶紙擊發，才會沒注意到吳女騎車經過。

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涉嫌當街試槍的車行李姓老闆。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣傷人長槍。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣傷人長槍。（記者王冠仁攝）

李姓老闆臉書上曾展示各類槍械。（記者王冠仁翻攝）

警方在李姓老闆的車行中找到狙擊圖解百科書籍。（記者王冠仁攝）

吳女騎車經過的身影。（記者王冠仁翻攝）