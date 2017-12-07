12/7 威力彩連28摃 下期頭獎上看12億 今彩539也摃龜

2017-12-07 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月7日）開獎的第106000098期威力彩，頭獎連28摃，下期頭獎上看12億元。第106000292期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000098期威力彩中獎號碼為：「第一區：03、04、07、17、20、22。第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得3991萬4716元；參獎共34注獲得，每注可得15萬元；肆獎共212注獲得，每注可得2萬元；伍獎共1063注獲得，每注可得4000元；陸獎共8201注獲得，每注可得800元；柒獎共1萬4105注獲得，每注可得400元；捌獎共7萬3645注中獎，每注可得200元；玖獎共10萬1412注中獎，每注可得100元；普獎共15萬9817注中獎，每注可得100元。

第106000098期38樂合彩中獎號碼為「03、04、07、17、20、22」，五合摃龜；四合共21注獲得，每注可得6萬7500元；三合共390注獲得，每注可得5750元；二合共5183注獲得，每注可得750元。

第106000292期今彩539中獎號碼為「06、08、10、19、38」，頭獎摃龜；貳獎共255注獲得，每注可得2萬元；參獎共7779注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬7458注獲得，每注可獲得50元。

第106000292期39樂合彩中獎號碼為「06、08、10、19、38」，四合共3注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共280注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8190注中獎，每注可得1125元。

第106000292期3星彩中獎號碼為「920」，正彩共27注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000292期4星彩中獎號碼為「5530」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」