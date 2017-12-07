沒戴套小女友懷孕 交往遭阻男恐嚇「明年今天是忌日！」

2017-12-07 21:46

〔記者王俊忠／台南報導〕施姓男子與未滿16歲的少女交往，與小女友前後發生7次性行為，因施男與小女友從第3次性行為之後就未戴保險套，導致女方懷孕並引產、身心受創。女方父親得知後阻止施男與女兒再交往，竟遭施恐嚇危害生命指「明年今天就是忌日」。台南高分院依對幼女性交、恐嚇等罪合併判施男8月徒刑與拘役20日；但施男事後與女友父親和解、賠償50萬元，獲判緩刑4年。

二審判決指出，104年7月初，年近20歲的施姓男子在網路上結識不滿16歲的少女琪琪（化名），兩人認識約1個月就開始交往，施男明知琪琪年齡僅14歲到16歲之間，竟涉從104年12月中旬到105年4月底，先後7次約琪琪到旅社開房間，對小女友性交7次。

由於琪琪與施男發生多次性行為後懷孕並引產，琪琪父親得知是施男「播的孽種」、報警查辦施男，並禁止施男繼續與其女兒來往。105年6月24日上午10點多，施男上網路在臉書傳訊息表示「叫他找我就是了，那就別怪我了，明年今天是她爸爸的忌日」等訊息。

施男要求友人轉告小女友必須與他聯絡，否則要對她父親不利，以此恐嚇危害琪琪父親的安全。

二審法官表示，此案上訴二審後，施男與琪琪及其父親達成和解，並賠償2人50萬元。琪琪父親也表明對施男量刑範圍並無意見，因此給施男緩刑改過的機會。