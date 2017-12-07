網友揚言在北車放炸彈？ 警方：來自國立大學網域

2017-12-07 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕有搭乘高鐵往返台南、台北上班的民眾指出，今日接獲友人轉貼PTT網路訊息，竟有人放話要在台北車站「放炸彈...要他們全死」，警方下午接獲通報後已展開追查，初步過濾，訊息是來自某所國立大學網域，有可能是該校學生或教職員或使用校方電腦者留言，目前正在追查留言者身分。

警方：持續追查署名「失業單身狗」的網友

《聯合報》報導指出，一名在台南科學園區上班的民眾接獲友人轉貼PTT網路訊息，指有人放話要在台北車站「放炸彈...要他們全死」，該民眾表示，雖然這則轉貼訊息有可能只是開玩笑，但「這玩笑也開太大了」，希望相關單位重視追查。

警方在下午接後通報後，追查發現留言來自某所國立大學網域，不排除留言者是該校學生，或「不滿現狀者利用校園網路散佈訊息」，但目前「尚未排除任何可能」，正持續追查署名「失業單身狗」的留言網友。警方也指出，即使只是開玩笑，在網路公共空間留下這種留言，也可能觸犯「恐嚇公眾罪」，這種玩笑「真的不能開」。

但也有律師表示，以目前資訊來看，若只在網路留言開玩笑，隨口說說表達不滿，警方沒有找到「實際製造炸彈行為或相關計畫」，「恐嚇公眾罪」不一定能成立，但比較有可能觸犯「社會秩序維護法」第63條第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧」，依法可處3日以下拘留或3萬元以下罰款。