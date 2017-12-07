自助洗衣店氣爆畫面曝光！ 受傷新婚夫妻倉皇逃出

二林鎮湸湸自助洗衣店氣爆後現場面目全非。（記者陳冠備攝）

2017-12-07 20:35

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮建國路湸湸自助洗衣店昨天晚間7時許傳出氣爆，當時店內一對新婚夫妻慘受波及，2人分別有一到二級1%至4%灼傷，目前在彰化基督教醫院燒燙傷中心治療，今日消防隊火調人員與業者陳姓夫妻回到洗衣店現場調查，發現爆炸現場有一條瓦斯管線是明顯脫落，質疑是這次意外的主因。

洗衣店爆炸影片曝光，可聽到連續兩聲爆炸聲，還有碎裂玻璃噴飛到馬路與對面，隨後一對男女倉皇逃出；受傷的楊女（22歲）今日上臉書表示，「我們沒事別擔心，老天爺不收我們」，不少人也留言未他們加油打氣。

洗衣店業者陳男表示，店內使用4桶瓦斯串聯讓烘乾機使用，當初開店時，設備業者就建議使用瓦斯比較好，沒想到會發生事情。陳男也說，他們夫妻就住在樓上，每天都有進行安全檢查，突如其來的意外讓他們至今驚魂未甫，並強調，該店才剛開設4個多月，都有保險，傷者他們會負責到底。

彰化縣消防局火調科長施貴般說，初步調查，爆炸原因仍朝瓦斯管線脫落導致意外，因此業者可能涉及業務過失傷害，不過到底是爆炸前脫落還是爆炸後脫落，目前還在深入調查中。

彰化縣消防局第四大隊副大隊長洪坪鋒說，根據法規，營業場所使用80公斤以下瓦斯不需列管，而該業者就剛好是使用4桶各為20公斤裝的瓦斯，共80公斤，洗衣店也未納入消防法管理。

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