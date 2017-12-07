落網毒犯不想入獄 求情不成抓狂打傷2所長

2017-12-07 20:47

〔記者黃文瑜／台南報導〕「我不想入獄！」6日晚上10點，台南市新化警分局山上分駐所所長蔡孟書、左鎮分駐所所長黃文彬執勤時，發現一輛白色休旅車一路不斷違規變換車道，將車攔下後發現駕駛洪嫌是毒品列管人口，還找到使用過的毒品吸食器，但洪嫌正因毒品案緩刑、不斷求情未果；正要上銬時，洪嫌突然失控暴怒，推開員警逃跑，並且打傷所長手腳流血。

51歲的洪嫌駕車從左鎮往山上方向行駛，車上載著46歲的譚嫌，2人疑似忘情聊天，一路違規變換車道；員警懷疑是酒駕，示意停車檢查，江嫌一下車，警方未聞到酒味，卻認出是有多項毒品前科的毒品列管人口，便決定要盤查，洪嫌同意後，警方在車上副駕駛座擋風玻璃下搜獲安非他命3.46公克，譚嫌坦承是自己持有，配合警方調查。

而洪嫌一開始也表現配合，直到警方在他的包包裡找出安非他命吸食器，他便開始苦苦哀求，表示只有吸食器，希望警方放他一馬，下次不會再犯，因為他正在緩刑中，若是再犯恐入獄，又搬出家中妻小家人要照顧，但警方不放水、堅持上銬。

此時洪嫌突然當場情緒失控暴怒，憑藉壯碩身材優勢推開員警企圖逃走，警方將他攔下，他奮力掙扎完全不肯配合，過程發生扭打連衣服都扯破，還打傷警方導致手腳流血，經過好幾分鐘的博鬥，兩位所長終於合力將他制伏，並依毒品危害防制條例罪嫌將洪、譚2人移送台南地檢偵辦。