感動！思念媽媽 誠實通緝犯讓員警上銬帶回

2017-12-07 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕台中市政府警察局第三分局，一名員警於2017年11月15日晚間6點55分巡邏時，攔查一名機車騎士並要求查驗證件，沒想到該名騎士竟然直接對員警坦承「我被通啦」，如此誠實讓員警相當訝異，男子同時表示「想媽媽」。

根據臺中市政府警察局臉書粉絲專頁PO出的影片顯示，正義派出所員警當時正在巡邏，見到前方騎士摩托車後照鏡斷損，亦邊騎車邊吸食香菸，於是將其攔下並查驗證件，男子先是看著員警露出苦笑，隨後拿下安全帽向員警坦承「我被通啦」，讓員警不敢置信的發出「蛤」聲。

員警立即向值勤台查詢男子案底，才發現男子為毒品、竊盜通緝犯，因未入監服刑被南投、彰化法院通緝，詢問男子有無再吸食安非他命，男子搖搖手表示已經「改大約一年了」，男子對員警表示，被通緝以來「每天都睡公園」，睡不好且相當思念老家的母親。

員警對該名男子曉以大義，「你不可能躲30年，沒有那麼會躲」，員警鼓勵男子刑期執行結束後，出來找份正當工作，並且切勿吸食毒品，男子亦在支援警力到場後，將摩托車龍頭鎖好，順服的將雙手給員警上銬帶回。

這段影片昨（6）日發布到臉書上後，引起廣大網友回響，許多人留言對男子指出，「他很誠實，這算查緝中難得的老實」、「心是善良的，只是走錯路」，亦有網友給予員警正面評價，認為「溫馨的警察」、「好柔情的波麗士大人」、「我好感動喔！」。

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