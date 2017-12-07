男警蓄長髮考績吃丙提告敗訴 法官：合理差別待遇

2017-12-07 19:44

〔記者吳政峰／台北報導〕保二警員葉繼元因蓄長髮，連續2年考績吃丙，他認為保二違反「性別工作平等法」，提告求翻盤；法官7日以警察勤務涉及人身接觸，髮式為可供性別判斷的客觀指標，保二為了管理而要求儀容，並無不當，判葉103年考丙案敗訴；另104年案已於10月宣判，當時法官以維護警察專業形象為由，駁回葉的告訴。2案均敗北，葉繼元強調「一定會上訴！」

承審的台北高等行政法院合議庭指出，警察是人民最常見到的公務員，勤務多且廣，職權行使時可能與民眾肢體接觸，尤其男警搜索女性身體時，常發生極大爭議，因此髮式為人民判斷警察性別的指標。

合議庭表示，警政署訂定儀容要點，對男、女警的髮式作出不同規定，是因為警察工作性質及執行勤務特殊性，基於生理差異而做出的合理差別待遇，客觀上可供人民辨識身分，與性平法與平等原則並不違背，亦無性別歧視。

葉繼元認為判決「很妙！」雖然留長髮，但要他去搜一位女性，他也未必願意，直言無法接受這樣的判決理由，將上訴最高行政法院，「屢敗屢戰、永不妥協！」

「還有很長的一段路要走」葉的委任律師郭德田感嘆法官態度保守，法律是人民最後防線，法院也是守護人民的最後一道關卡，質疑都什麼時代了，還以髮式規範男女服儀？

郭強調，性平法第7條開宗明義寫著，雇主打考績時，不得因受雇者的性傾向而有所差異，但保二無視立法精神，逕自以服儀要點開罰葉繼元，違反性平法，公家機關帶頭違法，人民如何是好？希望上訴到最高行後，法官能採開放態度面對此案。

葉繼元103年因蓄長髮，被保二記了36支申誡，但也因工作表現優良獲得19支嘉獎，功過相抵後為17支申誡，未達18支免職門檻，但考績吃丙；104年則被記了19支申誡與2支嘉獎，同吃考丙。