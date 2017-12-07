2男北市路邊拿槍亂射 子彈竟打到女騎士嘴中

試槍現場空景。（記者王冠仁翻攝）

2017-12-07 19:00

〔記者王冠仁／台北報導〕36歲吳姓女子今凌晨1點多騎機車返家，途中忽然感到右臉頰一陣刺痛，她停下查看發現自己滿臉是血，嚇得請路人叫救護車。警方追查發現，原來是2名男子當街試槍亂射11發，其中一發不慎打中她右臉頰，子彈貫穿臉頰後停留在吳女口中，導致她舌頭部分撕裂傷、還掉了數顆牙。警方目前已經鎖定對象，正全力追緝。

警方調查，在北市某大學擔任職員的吳姓女子，昨晚跟朋友去三溫暖消費後要返回新北市永和區住家，她今天凌晨1點左右騎車經過台北市重慶南路、中正橋下時，忽然發現右臉頰一陣刺痛。她往前騎一段路後停下查看，發現滿臉是血，嚇得請路人幫忙叫救護車。

吳女被送往台大醫院救治，她因舌頭、牙齒受創，目前仍無法正常講話，幸無生命危險。

警方獲報後到場勘驗，發現中正橋橋墩上，先後有11處彈著點，且掉落彈頭為鉛彈，初步研判開槍者可能是使用具有殺傷力的改造空氣槍。附近鄰居也說，當時曾聽到「碰碰碰」數聲。

警方追查，發現2名開槍者當時疑似站在重慶南路上一間開幕才數日的車行，從車行騎樓處朝著中正橋橋墩射擊試槍，但子彈不幸打中恰好路過的吳女臉頰。警方目前已經鎖定開槍者的身分，正在全力追緝當中。