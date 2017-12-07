被害女學生4人變8人 中山女高狼師遭解聘

中山女高老師性騷擾女學生一案延燒至今，校長吳麗卿今表示，經重新調查後決議解聘該師，未來也不能任教。（資料照，記者陳逸寬攝）

2017-12-07 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕中山女高老師性騷擾女學生一案延燒至今，原校方僅記該名教師1大過並准許1年「育嬰假」，遭家長、學生抗議學校「冷處理」，教育局也要求重啟調查。校長吳麗卿今日（7）表示，經調查後發現受害學生從4人增至8人，學校性平會決議解聘該師，未來也不能任教。

綜合媒體報導，中山女高自今年4月起陸續接獲4位學生反映，有1名教師會傳遞具暗示性的言語、文字或圖片，正面擁抱、撫摸大腿或觸碰身體隱私部位。據性平會進一步的追蹤調查更顯示，受害者尚包括已經畢業的校友，可見該師行為已持續有年，並非單一偶發之舉。

不過校方6月僅決議記該名教師1大過、要求重新接受8小時性平教育，並准許該名教師請1年的育嬰假。此舉引起學生、家長強烈反對。

為此，學生在9月22日聚集於運動場舉「真相公開、狼師走開」等標語抗議校方「冷處理」，台北市政府教育局長曾燦金也坦言，不接受記一大過的懲處結果，要求校方重新檢討。

校方重啟調查後，發現該師性騷女學生從原本的4人增至8人，吳麗卿今天下午表示，共收到9件指控該師性騷擾的控訴，其中一件不成立，由於情節嚴重，決議解聘，未來也不能任教。

吳麗卿表示，報給教育局核定後，將發給該師正式解聘令，也會找集會時間向全校說明處理過程與結果。