客廳電視突冒出陣陣濃煙 這個東西救了住戶一命

2017-12-07 18:39

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣員山鄉今天下午發生一起住宅火警，客廳電視冒出陣陣濃煙，所幸有住宅警報器語音提醒，讓住戶不但保全性命，也迅速將火勢撲滅，消防局指出，安裝住宅警報器，有助於在火勢初期發現火災，將更能掌握黃金滅火時間，保障生命財產安全。

員山鄉金泰路今天下午一處民宅傳來尖銳的聲響，警報器伴隨著「火災!火災!」的語音警報，驚動了住戶及左鄰右舍，該住戶聽聞之後，迅速檢查家中各個居室，原來是客廳的電視機發出陣陣濃煙，燃燒產生的濃煙由住宅用火災警報器所偵知，在撥打119通報消防局之後自行滅火，消防局派遣消防人員及車輛到場察看，現場無人傷亡。

消防局表示，該住戶4年前因消防隊的防火宣導，了解到住警器的重要性，便自行購置裝設了住宅用警報器，今天住警器盡忠職守的扮演了生命財產守護者的角色。

消防局指出，根據研究顯示，火災的猛烈度與其發生時間平方成正比，隨著時間的推進，火勢將快速急遽的發展，甚至發生閃燃，不但對人民的生命財產產生威脅，更須投入更大量的人力物力救災，因此若能在火災初期感知發現火災，掌握滅火的黃金時間，便能快速且安全的應對處理，保障人民生命財產的安全。

宜蘭縣政府消防局從103年來推廣住宅用警報器，宜蘭縣住警器已設置戶數2萬6985戶，106年底本縣住警器設置率將可達31%。宜消防局表示，優先針對中、低收入戶、獨居老人及身心障礙人士進行補助安裝，推行至今已成功拯救多個家庭，106年至今，宜蘭縣政府消防局已獲各善心團體及個人捐贈住宅用火災警報器合計8335個，預定於今年底前完成宜蘭縣弱勢族群住警器設置作業。

宜蘭縣政府消防局局長徐松奕建議，住家除了平時用火用電的安全管理之外，可以在市面上自行選購安裝住警器，使自家的居家安全更有保障。

相關影音