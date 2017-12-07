6個彈孔！台北市國小傳槍響 疑半夜試空氣槍惡作劇

北市立關渡國小鄰近中央北路四段的二樓教室，遭歹徒持空氣槍射擊，留下6個彈孔。（記者陳恩惠翻攝）

2017-12-07 18:20

［記者陳恩惠／台北報導］台北市北投區關渡國小今天傳出遭槍擊事件！校方老師清晨到校時，在鄰近中央北路四段路旁的二樓教室，發現一個朝外的窗戶留下6個彈孔，疑似遭到槍擊，由於教室裝設的是氣密窗，玻璃比較厚，6個圓形彈孔皆未穿透，只在玻璃窗外層造成裂痕；台北市北投警分局關渡派出所受理後已進行採證，並加強調閱昨天放學後至今天清晨8時上課前的監視器畫面，過濾可疑行經車輛、清查犯案人士，未來將依毀損罪及違反社會秩序維護法裁罰。

警方表示，今天上午8時接到關渡國小校方報案，指稱該校四年三班教室有片鄰街的玻璃窗遭不明物體擊中毀損，同扇窗上的3片玻璃，分別留下直徑4公分大小的6顆圓形彈孔，懷疑有人惡作劇。

北投警分局關渡所、偵查隊鑑識小隊立刻派員前往這間教室勘查，發現四年三班這間教室位於該校的二樓且緊鄰中央北路，鄰街的這扇窗留有6個彈著點，不過未造成玻璃碎裂。

警方鑑識人員檢視這些彈著點，研判歹徒可能趁著昨天下午放學之後，至今天清晨上課前，校內沒有老師與學童之際，利用步行或是搭車經過校區的行進間，手持BB槍朝窗戶射擊，至於是蓄意或惡作劇仍待進一步釐清；案發後，警方已加強轄內校園巡守及安全維護，確保老師、學童的安全。