關16年不怕？ 台南藥頭叼毒菸睡覺 被逮混然不知

白河分局查獲販毒案，緝毒向上溯源、向下刨根。（記者楊金城翻攝）

2017-12-07 17:25

〔記者楊金城／台南報導〕台南市東山區林姓男子，曾因販賣毒品遭判無期徒刑入獄16年，6年前假釋出獄後卻繼續販賣海洛因、安非他命毒品，白河警分局、南市刑警大隊今天清晨拂曉攻堅，順利將林嫌逮捕。

打擊毒品是當前治安重點，更重要是逮捕毒品來源，下午台南市警察局局長黃宗仁和資源回收公會理事長宋俊明，特地到白河分局頒發破案麵及破案獎金慰勤。

警方調查，53歲林姓藥頭假釋出獄後仍不知悔改，繼續重操舊業販賣毒品，白河分局經長期蒐證後，今天動員刑警大隊、白河、新營分局等30名員警，拂曉出擊，趁林嫌返回東山老家躲藏之際，兵分五路攻堅，林嫌竟叼著摻毒的香菸睡覺，混然不知成了甕中之鱉。

林嫌在大批員警進門搜索時才驚嚇醒來，卻因毒癮發作，一時全身癱軟倒地不起，警方在林嫌住處查獲海洛因、安非他命毒品共246公克，下午依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

白河分局分局長陳建民說，查緝毒品犯罪將全面向上溯源、向下刨根，積極查緝地區性販毒藥頭，以杜絕毒品來源，不容毒品氾濫。

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