告性侵、又要小王陪擠奶 人夫驚覺妻出軌

2017-12-07 17:25

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名人妻指控柯姓「小王」不願分手，竟涉嫌威脅散佈性愛照片、亮番刀強逼口交、還強拍她擠奶照再性侵，新北地院認為人妻供詞前後不一，判柯男性侵無罪，僅對搶走人妻手機部分依強制罪判拘50天、可易科罰金5萬元；人妻的老公王姓男子因此才得知原來妻子出軌，提告妨害家庭，新北地檢署依性愛照片認定柯男涉嫌與人妻「嘿咻」3次，今依相姦罪起訴柯男。

起訴指出，37歲的柯男與開設理髮店的人妻當年原是男女朋友，後人妻另嫁王男，並育有一子，但疑婚姻觸礁，去年4月人妻離家、搬到乾媽家暫住，並打電話向柯男抱怨老公都很晚回家，兩人因此舊情復燃，去年5月，人妻提出分手，想回歸家庭，遭柯男拒絕。

人妻指控，傳訊跟柯男說要分手當日，柯男騎車到她店內堵人，等她上車後，強行拿走她的手機，再載到自己中和租屋處，隨後揚言散佈親密照、影片，甚至威脅她要當他的性奴隸，拿出番刀放在桌上，強逼她口交，之後送她返回美容店，又在地下室強拍她擠奶照，再強行性侵得逞，事後人妻主動告訴丈夫此事，同時報警對柯男提告。

法官針對指控性侵部分認為，人妻跟著柯男離開美容店時神色自若，未向女助理及行人求援，事後返回美容店也無異狀，要擠奶時還叫柯男陪他一起去地下室，不符常情，柯男一審獲判無罪。

而王男得知妻子出軌，憤而對妻子與柯男提告，檢方依據在柯男電腦中查扣到的性愛照片，認定兩人去年3、4月間在柯男租屋處嘿咻2次；去年5月在柯男高雄老家嘿咻1次，但因王男對妻子撤告，妻子今獲不起訴處分，柯男則依相姦罪起訴，檢方並向法院聲請簡易判決處刑。