限制出境無限期？法律學者籲法制化

2017-12-07 15:24

〔記者張文川／台北報導〕現行「限制出境」未明定期限，未充分制度化，學界有聲浪要求修法，賦予法律上的明確性，立法院司法及法制委員會今舉辦公聽會探討，前台大法律系教授陳志龍直指，現制是將限制出境當成限制住居的延伸，但兩者概念根本不同，是戒嚴時代的舊思維，牽涉到轉型正義的層次，有必要法制化。

陳志龍指出，現行限制出境有行政法與刑事法兩種，民眾欠稅達一定金額就可能被境管限制，目的只在保全租稅，卻欠缺目的性，行政權恣意踐踏人權，有必要接受司法拘束，應增訂目的性，例如增設「欠稅且有逃亡之虞」的前提，才可以行政限境，否則不讓欠稅者到國外賺錢，更無實益。

立法院法制委員會邀請司法院和法務部和專家學者，舉行「限制出境法制化」公聽會，法務部代表檢察司長林邦樑認為，限制出境是限制住居的方法之一，實務見解上並未違憲，若採法官保留原則，會造成實務操作困難，實務將限制出境當做取代羈押的配套處分，但林邦樑也認同，境管不應毫無節制，應要審慎運用。

民間司改會人權律師尤伯祥表示，限制出境法制化，在法學界已有修法的高度共識，實務上動輒好幾年甚至長達十年的境管並非罕見，限制出境、出海應該要有法律明文，定期由法官審查，才能督促檢審加速辦案，不要因為案件拖延而影響人民出國的權利。

前移民署長謝立功說，人民對司法的信賴取決於細小環節，人民打官司時在意的是能否速審速結，限制出境時間過長，又欠缺告知，民眾直到出境機場時才被攔下，不僅難堪，也影響工作權，在檢討修正刑訴法時，也應同時修正入出國及移民法。

陳志龍教授表示，整部刑事訴訟法就是人權保障法，立法院面對法律侵害人權，以行政權恣意凌駕人民，應該站出來幫人權說話，修正過度保守且違憲的限制出境規定；限制住居與限制出境出海，是兩種不同的法律概念，限制出境屬轉型正義層次，實務上都以最高法院於73年戒嚴時期的刑庭決議，動輒輕易剝奪人民的遷徒自由，是「泡水的公權力」，已到迫切修法的必要時刻了，「法律應該要跟人民做朋友，為人權把關」。