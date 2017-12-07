無業男酒後亂塗鴉 貨車駕駛氣急報案逮人

男子酒後在街頭隨意塗鴉，昨日遭警方逮捕送辦。（記者王宣晴翻攝）

2017-12-07 15:01

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重仁愛街日前傳出有不明男子在街上及路旁的貨車上惡意塗鴉，貨車駕駛見愛車遭破壞，氣得趕緊報警，警方調查發現，該嫌共在7處使用噴漆及麥克筆隨機塗鴉奇怪圖樣，調閱監視器後鎖定22歲的陳姓男子，昨晚到陳男住處將他逮捕到案，依毀損、社秩法函送法辦。

警方調查，陳男大學畢業後未找到工作，住三重仁愛街的公寓待業，且陳男平時便是隨意塗鴉的慣犯，本月5日晚間，陳男身穿黑衣黑褲、還帶著鴨舌帽躲避警方查緝，在住家附近的店家、貨車甚至在禁止進入的標示牌上惡意塗鴉，民眾見車輛遭毀損，氣得報案。

警方表示，調閱監視器後鎖定陳男逃逸路線，昨晚8時許前往陳男住處將他逮捕到案，陳男坦承犯案，並表示前日在家中飲酒，晚間7時許，準備到住家附近買晚餐時，仗著酒意才帶著麥克筆及噴漆在街頭塗鴉，陳男並出示平常塗鴉的照片，證明自己並無特定政治意圖，警方訊後依毀損罪嫌以及違反社會秩序維護法第90條將陳男送辦。

男子酒後在街頭隨意塗鴉，昨日遭警方逮捕送辦。（記者王宣晴翻攝）