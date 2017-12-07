無業男子「心情不好」 12小時放3把火

2017-12-07 14:51

〔記者陳恩惠／台北報導〕 台北市22歳的陳姓男子，疑因未按時服藥，導致「心情不好」，自昨天下午至今天凌晨，12小時內在隔條巷子的民宅前，以打火機點燃門外的雨傘或拖鞋，連續引燃3把火，台北市北投警分局長安派出所據報，今天凌晨趁陳嫌再縱火時，循線到他家逮人，陳嫌手上還握著犯案的打火機，全案依公共危險罪送辦。

北投警方説，昨天下午1時餘，有騎士行經中央北路一段巷內，先在巷內13號門前，發現掛在門把上的雨傘起火燃燒，往前50公尺又驚見17號住戶的門前，不僅窗外掛的雨傘著火，連放在門外的皮拖鞋也冒出熊熊火光，趕緊驚呼「火燒厝囉！快逃啊！」由於這條巷弄住的皆為親朋好友，在家的居民聽到騎士大呼，隨即17號住戶家的住警器又尖叫，聞訊趕緊滅火。

正當長安所全力追緝縱火男時，沒想到今天凌晨1時許，中央北路1段167巷弄內的10號門前又被縱火，警方已查出是轄內一名經常敲打鄰居大門的陳姓男子所為，原定今早向檢方聲請拘票，見他第三度犯案，直接找上門，當場人贜俱獲。

警方調查，22歲陳嫌平日隨老母打零工維生，精神方面有些許困擾，由於近來拒絕按時服藥，導致行為偏差，縱火當下，陳母緊隨在旁也無法阻擋身強體壯的兒子，令陳母相當難過。

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