「最後一次叫媽媽」 情殤男自殺前傳木炭照給母親

2017-12-07 13:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年僅25歲的徐姓男子，與女友分手後想不開，把3名幼子交給母親照顧後，再傳拍木炭照片的簡訊給母親，還強調「這是我最後一次叫你一聲媽媽」，徐母嚇得趕緊報警，桃園警方發現徐男手機定位位置在中市西屯區，中市警局六分局西屯派出所員警接獲轉報，趕緊沿著道路搜尋，找到在自小客車內輕生，已經奄奄一息的徐男，送醫後無大礙。

警方調查，25歲徐男離婚，與前妻育有3子，他不久前與女朋友分手，感覺情殤無法度過，萌生自殺之意，上月17日晚間，他把與前妻生的3名幼子交給母親照顧，隨後驅車到台中市區，再傳簡訊給媽媽：「這是我最後一次叫你一聲媽媽」，還附上1張車內有木炭的照片，徐母嚇得趕緊向桃園市警局大竹派出所報案，大竹所透過徐男的手機定位，最後發話位置在中市西屯區凱旋路、凱旋東街口，通報台中警方協助。

西屯派出所警員陳宏昇、趙翊均接獲通報，迅速趕到路口尋找，發現1輛自小客車停靠路邊，駕駛座躺著1個人，敲窗均回應，趕緊打開車門把人拉下車，見徐男雖已陷入昏迷，但尚有生命跡象，通報救護車送醫，挽回一條生命。

徐母說，兒子與女友分手，感覺人生遇到種種挫折，將自己3個小孩托付給母親照顧後就離去，想不到竟是想要輕生，還好警方即時找到人車，搶救奄奄一息的兒子，阻止了一場悲劇。

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