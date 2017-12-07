爆馬英九收頂新10億 吳子嘉上訴將宣判

2017-12-07 12:52

〔記者吳政峰／台北報導〕美麗島電子報副董事長吳子嘉，2014年爆前總統馬英九等人曾收受頂新魏家政治獻金逾10億元，被台北地院判賠180萬元，及在自由等4報版頭道歉；吳子嘉不服，指已盡合理查證，且不具真實惡意，上訴求翻盤，7日辯論終結，高等法院諭知21日宣判。

馬的律師表示，發表言論需經合理查證，但吳子嘉撰文控馬英九陣營收受魏家10億元政治獻金，均是引用網路媒體以及政治人物的質疑，且李遠哲及陳師孟已說明這件事情非真，足證吳子嘉疏於查證，若有查證就不會寫錯。

馬的律師指出，任何人的權益都應收到保障，不因馬英九是前總統而有所差別，不法侵權不只基於故意虛構，未經合理查證亦為構成要件。

吳的律師則說，吳子嘉確實已盡合理查證，但基於保護消息來源的職責，不方便在庭上透漏，並主張指不具真實惡意，人民均有批評政府的權利。

但審判長陳雅玲發現，吳的前一位委任律師並未主張保護消息來源，反而在準備程序庭說出是吳的言論是依照新聞撰寫，兩位律師主張不同，質疑「可以這樣嗎？」吳的現任律師一時語塞，只好請法官依法辦理。

合議庭將3個爭點簡化成2點，一是吳有無合理查證且造成不法侵害馬的名譽權？二是如果吳應負損害賠償責任，180萬元及登報道歉是否合理？陳雅玲諭令21日早上11時宣判。

吳子嘉以2014年11月以「吃頂新黑心錢，馬英九準備坐牢？」為題，撰文指馬英九陣營於2012年選前收受頂新政治獻金，「一次出手就是逾十億的政治獻金」，國民黨認為無所言不實，要求道歉未果，提起訴訟，期間告訴人陸續退出訴訟，最後只剩馬英九一人。