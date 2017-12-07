黃男按耐不住情慾 對外傭索吻換來8月徒刑

2017-12-07 12:24

［記者楊政郡／台中報導］台中市黃男壓抑不住自己情慾，菲律賓女傭打掃時竟強行擁抱、索吻，還壓在女傭身上，恰巧女傭正以手機與表姐通話中，大喊「help、help」，表姐出庭作證有聽到求救聲，成為有力證據，案發時黃妻返家，黃男趕緊起身，被黃妻看到孤男寡女共處一室，還一巴掌落在女傭臉上（此部分傷害罪不起訴），台中地院依強制猥褻判黃8月徒刑。

判決書指出，黃男105年10月4日到隔壁伯父住處取物，見擔任看護工兼外傭之菲律賓女傭「阿芹」（化名）獨自打掃客廳，一手推拖把、一手持手機與表姐講話，黃男竟上前欲擁抱及強吻。

「阿芹」見黃男來者不善，離開客廳轉進一旁房間，想要關門避開黃男，不料該房門無法上鎖，黃男尾隨進入出手環抱「阿芹」，「阿芹」來一個蹲下閃避，大喊「help、help」，因動作太大手機掉落而斷訊，但黃男還是強行推「阿芹」跌坐舖在地上的床墊，再趁勢跨坐在仰躺的「阿芹」雙腿上，壓制雙肩，低頭要強吻，又以手伸入「阿芹」上衣領口欲撫摸胸部，此時黃某妻子返家，人未到聲先到，黃男嚇得趕快起身罷手。

讓黃妻看到孤男寡女共處一室，而且兩人眼神異樣，黃妻當場掌摑「阿芹」。當晚「阿芹」撥1955專線請求安置，經專線人員通報，循線查悉上情。

此案法官認為，案發初期被告一家人有聯手否認、遮掩事實的傾向，但有「阿芹」供述，及其表姐的供詞互相呼應，黃男辯稱是跟被害人「跟她玩的，玩搔癢」，顯然不尊重女性身體，依強制猥褻判處8月徒刑。