「醫師爸」1年多出勤2201次 新北161義消獲表揚

2017-12-07 12:47

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局今年表揚「服務滿30年資深義消暨106年度救災救護百傑」，表揚服務滿45年的義消總隊幹事林銘鐘等161名義消，其中隆恩義消特搜分隊助理幹事吳國祥從105年到今年9月，協勤救災、救護次數達2201件，不僅是全國第一人，身為「醫師爸」的他，全年無休，每天至少到分隊協勤12小時，近6年來更是新北市出勤最多的義消。

醫師爸吳國祥退休前擔任高空吊車司機，她與妻子栽培3名兒女考進醫學院，6年前退休後當起全職義消；他說因工作關係必須長期抬頭，10年前頸椎長骨刺，偏頭痛、胃痛等毛病全來報到，健檢發現指標全不合格，他除選擇晨泳健身，也加入隆恩義消特搜分隊，新北市每場重大災害，都能看見他默默出勤，等待出勤的時間他也沒閒著，自修客家話、日語外，勤健身，練就好體格與鍛鍊體魄。

吳國祥笑稱，他的大女兒、兒子各從陽明醫學系、台大牙醫系畢業，小女兒也就讀輔大護理系畢業，他因不需要再擔心小孩，當起全職義消，就連除夕、春節期間，吳國祥也是簡單與家人吃團圓飯後，或是初一南下探視老母親後，就又現身分隊協勤。

新北市消防局說，今年共有161名義消受獎，13位服務滿30年的資深義消中，以義消總隊幹事林銘鐘服務滿45年，出錢出力護持義消；另外148名義消中，統計105年到106年9月間，救災救護績優表現者，尤以隆恩義消特搜分隊助理幹事吳國祥救災425次、救護1776次，總計出勤高達2201次，奪下義消救災救護百傑人員第1名。

新北市消防局長黃德清說，獲獎的義消都是水裡來，火裡去，犧牲休息到災害、救護現場協勤，早年消防人力缺乏時，更是救災、救護主力，近來屢傳縱火意外，包括11月22日中和區頂樓加蓋違章出租套房大火，釀成9死2傷慘劇，11月30日土城潑漆釀火造成2死3傷命案，都是義消漏夜馳騁火警現場，挹注救災人力，力阻災情擴大，黃德清盛讚願意全力付出心血出勤的每位義消，都是無私犧牲奉獻予社會的活菩薩。