丈夫稱後悔讓他女懷孕 前妻仍告不成通姦

2017-12-07 11:12

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣游姓男子與許姓女子離婚前，與公司內張姓女員工過從甚密，2人甚至疑似產下一子，張男在與前妻的臉書私訊中坦承，對於讓張女懷孕感到很後悔，要對孩子負責，但法官認為，許女無法提出游男離婚前即與張女明確性交的證據，依法也不得對孩子驗DNA證明孩子屬於游男，通姦告不成，判游男與張女無罪，全案可上訴。

判決指出，許女控訴42歲游男與她原為夫妻，雙方雖已於民國104年6月16日離婚，但游男於103年間與28歲張女結識後，明知自己仍在婚姻關係，為有配偶之人，竟與張女於103年10月間發生性行為並產下一子，許女怒告2人通姦。

許女於偵查中提出錄音譯文、臉書訊息紀錄及戶籍謄本等，想要證明游男在離婚前就已外遇，在她與游的臉書私訊對話中，許女問，「你為什麼不做預防咧？」游男回答「我說我有後悔」，許女想藉此證明，游男於對話中提及後悔、對孩子負責等語，是坦承在離婚前與張女就已相姦。

不過，游男於審理時辯稱，他沒有在婚姻關係期間與張女發生性行為而產下1子，她與張女是103年年底唱歌認識的，是他公司工人的姊姊，張女當時就知道他已經結婚，104年3月間，他有僱請張女維持工地現場整潔，薪水是1天600至800元，張女當時就有懷孕，但不知道幾個月，由於2人談戀愛，他後來認了張女的兒子為乾兒子。

張女則辯稱，他沒有與游男發生性行為，小孩是他與前男友生的，他是到弟弟公司吃尾牙才認識游男，她當時知道游已婚，但在游離婚後，2人開始談戀愛，游也認她兒子為乾兒子。

法官認為，被告與許女的私訊對話中，聲稱對張女沒有責任、沒有拿錢給張女，更無明確承認有與張女發生性交行為，檢察官雖聲請命張女讓兒子與游男進行DNA鑑定，但被游與張2人拒絕，且依游女與張女所涉及的罪嫌，也非屬強制採樣範圍，在沒有明確證據的狀況下，判2人無罪。