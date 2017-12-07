酒駕撞死人 金錢豹小姐與同車2男均求處從重量刑

金錢豹酒店小姐顏女開賓士車撞死人。（記者楊政郡翻攝）

2017-12-07 10:50

［記者楊政郡／台中報導］11月14日凌晨1時許，在台中市金錢豹酒店上班的顏女（34歲）酒後駕車，涉嫌在文心路、西屯路口闖紅燈，撞死騎機車的陳姓烘焙師，肇事後逃逸左轉進甘肅路，拋錨在長安路口，讓顏女換到副駕駛座，車上林、李兩人協助推車進巷內，企圖煙滅證據，顏女一度否認她駕駛，被警方戳破謊言，酒測值達0.46毫克，台中地檢署依公共危險致人於死、肇事逃逸等起訴，2男依湮滅刑事證據起訴，均請從重量刑。

起訴書指出，顏女106年5月被吊銷駕照，她在106年11月13日先在烏日區租屋處拉K（3級管制毒品），再到台灣大道金錢豹酒店4樓上班，又與客人喝了威士忌酒，14日凌晨1時仍無照駕車上路，從台灣大道右轉文心路，不到幾個路口在西屯路口就闖紅燈，撞上陳姓烘培師，撞擊力量極大，陳某被救護車送到醫院，到院前死亡。

顏女肇事後未停車，繼續往前並轉進入甘肅路，因撞擊造成自己的白色賓士嚴重車損而拋錨，同車的林、李兩男竟企圖協助顏女煙滅刑事證據，讓顏女坐到副駕駛座，兩男在後推車，把車推進長安路巷內，企圖先藏匿等風聲過後再處理。

檢察官發現，顏女已有兩次酒駕記錄，這次撞死人且肇事逃逸。調閱路口監視器發現，看到3人從賓士車下來後，顏女從駕駛座下來又上駕駛座，而李男、林男在後推車，後來又停車，顏女從駕駛座下來又轉到副駕駛座，兩男繼續推車，從頭到尾沒看到3人所稱駕駛「小胖」之人。又目擊者證稱，當時肇事駕駛是女性，顏女後來坦承車是她開，酒測值達0.46毫克，依公共危險致人於死及肇事逃逸等罪起訴，兩男依湮滅刑事證據起訴，3人均請求從重量刑。

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