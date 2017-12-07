偷雞宰殺再侵入民宅烹煮 香味引來屋主報警逮人

石姓男子偷雞宰殺再侵入民宅烹煮，香味引來屋主報警逮人。（記者李容萍翻攝）

2017-12-07 10:45

〔記者李容萍／桃園報導〕男子偷攤商土雞宰殺後，竟侵入民宅烹煮雞湯，還偷取高粱酒喝，屋主返家發現陣陣香味，不動聲色報警逐房間搜查，終在衣服堆裡逮到竊賊，訊後全案仍以竊盜罪嫌移送偵辦。

經警方追查，石姓男子（41歲），有多項竊盜及毒品前科，目前無業，經常在龍潭地區竊取路旁停放自行車及車內財物等，是轄區警方的頭痛人物。

今日上午，石男先在中興路上竊取雞鴨攤商貨車上的土雞，拿著偷來的土雞再步行進入龍潭區中興路317巷內找尋家中無人的民宅，趁著該戶被害人外出之際，破壞門窗後侵入該民宅，隨即自己在廚房內冰箱裡翻出佐料就直接料理烹煮雞湯，期間又在客廳竊取屋主所有的高粱酒及其他零食搭配食用。

未料屋主剛好返家，發現廚房飄出陣陣的雞湯香味，直覺有異，不動聲色的馬上報警，警方旋即趕赴現場，而石嫌聽到有人開門，隨即衝上二樓房間內躲藏，當場被警方逮捕，石嫌看著屋主及警察時一臉驚愕，緊張的不斷重複說著「我沒偷錢」，讓在現場處理的員警及屋主啼笑皆非，警方仍持續追查有無共犯或涉及其他相關竊盜案件。

石姓男子偷雞宰殺再侵入民宅烹煮，香味引來屋主報警逮人。（記者李容萍翻攝）

石姓男子偷雞宰殺再侵入民宅烹煮，香味引來屋主報警逮人。（記者李容萍翻攝）

石姓男子偷雞宰殺再侵入民宅烹煮，香味引來屋主報警逮人。（記者李容萍翻攝）