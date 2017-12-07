長髮男警再戰考績丙 法院二度駁回

2017-12-07 09:48

〔記者吳政峰／台北報導〕保二警員葉繼元因蓄長髮，連續兩年吃上丙等考績，他認為懲處已違反「性別工作平等法」，提告要求撤銷考績評擬結果。上月26日，104年的考績案被法官判敗訴，葉不放棄希望，繼續訴訟103年考績案，今日結果出爐，台北高等行政法院二度駁回其訴，他的委任律師郭德田表示「一定會上訴！」

「還有很長的一段路要走」，郭德田感嘆，法律是人民最後防線，法院也是守護人民的最後一道關卡，很難理解都已經什麼時代了，公家機關還以髮式規範男女服儀，未以開放態度面對性別認同差異。

郭強調，性平法第7條開宗明義寫著，雇主打考績時，不得因受雇者的性傾向而有所差異，但保二無視立法精神，逕自以服儀要點開罰葉繼元，違反性平法，公家機關帶頭違法，人民如何是好？

郭指出，性別工作平等觀念在台灣起步較晚，法官觀念也較保守，但葉繼元不會放棄為自己爭取權益，將會上訴最高行政法院，「屢敗屢戰、永不妥協！」

葉繼元103年因蓄長髮，被保二記了36支申誡，但也因工作表現優良獲得19支嘉獎，功過相抵後為17支申誡，未達18支免職門檻，但考績吃丙；104年則被記了19支申誡與2支嘉獎，同吃考丙。兩案訴訟均被北高行駁回，將上訴最高行。