被爆上酒店找妹 偵查隊長自清：到KTV參加慶生會

陳姓隊長（站立者）及黃姓偵查佐遭爆料上酒店喝花酒。（圖片取自臉書）

2017-12-06 23:15

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽警分局陳姓偵查隊長遭人爆料，今年7月份與黃姓偵查佐前往桃園市「中國城」經典酒店喝花酒，相關影音畫面昨天凌晨0點多遭人PO上許多基層員警組成的臉書專頁「靠北警察」，雖然僅半小時左右就莫名刪文，但內容已被網友備份轉傳；陳姓隊長事後喊冤直呼：「是被自己人害的！」

陳姓隊長反駁，爆料中所稱的時間跟地點都有誤，印象中他當天是休假應張姓友人邀約，與黃員搭計程車前往桃園市復興路上某大樓內參加慶生會，由於兩人較晚才到現場，早已人聲鼎沸，在場女性都是友人的老婆或女友，大伙在KTV內唱歌聚會，絕非跟業者上酒店找小姐。

陳姓隊長還提到，7月1號是警方例行「暑期青春專案」首日，按理當天他一定守在隊上，並有簽入及簽出記錄，怎麼可能跑去酒店喝酒，後來聽說有叫傳播妹，他跟黃員見陌生女子越來越多，感覺氣氛不太對就先行離開。

至於事發日期及友人女伴身上為何掛著名牌？陳姓隊長則稱已經記不清楚。

不過，比對網路圖片，該聚會處裝潢擺設與爆料所稱的酒店包廂確有幾分相似。督察組也證實，陳姓隊長當天確有簽到記錄，但因分局進出畫面已被覆蓋，是否擅離職守還要釐清。

曾經共事的同仁透露，因為陳姓隊長不會逼績效，在大家心中都覺得是位很好的長官，所到之處都能和當地業者維持良好互動，但是否牽涉利益則無從得知。

新北市警局晚間則明快做出懲處，陳姓隊長被免除隊長職務，調往民防管制中心修護股股長，黃員被免除偵查佐職務，調往瑞芳警分局擔任基層員警。