「薄汗輕衣透瓷膚」 酒店宣傳也要文言文

2017-12-06 22:58

〔記者王捷／台南報導〕台南是文化古都，連酒店宣傳也頗有文藝，酒店為宣傳活動，幹部在LINE群組傳自製美女圖，寫下每週4天是「無界透視」、有3天是「烈焰紅唇」並附上一首打油詩「薄汗輕衣透瓷膚」，通篇文言文；讓接獲情資的警員看到笑稱「真是讀冊人」。不過，有中文系教授說，該詩押韻不對，也不講究平仄與對仗，不予評論，轄區警方接獲情資後指出會加強臨檢。

最近通訊軟體群組上，廣傳一張自製美女圖附打油詩，用意疑似是要替酒店打廣告，打油詩上寫「薄汗輕衣透瓷膚 楊柳細腰盼美目 亭亭玉立態婀娜 紅白增減巧施朱」並且附上穿著透明佯裝、明顯可以看到內褲的美女圖，還有穿著紅佯裝、抹紅唇的正妹照與詩句互相呼應，圖文並茂讓看到圖片的警員笑稱，酒店競爭壓力真大，拉客也要很文藝。

但是中文系的教授看到這首詩，這首詩沒什麼好評論的，看起來是詠美女假古詩丶打油詩，押韻不對，不講究平仄與對仗，隨意拼湊丶混搭之作，並無細究的價值。

轄區警方對這篇打油詩的看法則不同，認為酒店業者宣傳過頭，已經請轄區派出所注意，警所指出，業者向警方否認這篇圖文並茂的打油詩是他們製作的，但警方認為圖片上還留有幹部電話、酒店地址與名稱，因此不相信業者說法，將會加強臨檢。