半年被抓兩次吸毒 酒店妹譏笑：誰要繳罰金啊

2017-12-06 23:10

〔記者王捷／台南報導〕台南市林姓酒店妹6日凌晨下班揪閨蜜到網咖包廂打電動，不過，閨蜜剛離開，警察就進入包廂臨檢，查出兩包K毒與一顆K毒膠囊。林女被逮後，仍很講義氣，不願供出閨蜜資料，自稱沒有吸毒，是被栽贓，驗尿卻有毒品反應，她辯稱是因為5月曾吸毒被抓，遭判行政裁罰，當警方指責她罰不怕時，沒想到林女卻輕蔑笑稱，誰會繳罰金啊？

20歲林女5月也是跟朋友到網咖開包廂，剛好遇上臨檢，兩人一急之下，將毒品丟包窗外，但一切都被警方看在眼裡，爬到遮雨棚上取毒，將林女與朋友依毒品危害防制條例處以行政裁罰。

林女被抓還沒半年，12月6日凌晨下班又與朋友約在同一間網咖，當天上午，朋友留下毒品後藉故離開，前腳剛走，後腳警方就來臨檢，當時林女正在玩遊戲，聲稱對隔壁桌上1公克多的毒品完全不知情，當場流淚喊冤。

被帶回警所後，林女哭訴自己沒吸毒，但驗尿後呈陽性反應，代表她4天內有吸毒，但這時林女惱羞成怒，說自己是在半年前被抓，警方無法接受，勸導她上次被抓行政裁罰2萬元還不怕，在酒店上班賺的皮肉錢要珍惜。

豈料林女歪嘴譏笑說，誰會去付這筆罰款，要警方筆錄趕快做一做，她還要去找客人收坐檯費，訊後警方將她依毒品危害防制條例處以行政裁罰。不過，警方呼籲，如果不繳罰金，未來可能要面對強制執行。

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