欠債被押走恐嚇「載到山上挖洞！」 女用Line報警獲救

2017-12-06 23:31

〔記者王捷／台南報導〕陳姓女子因為投資建築業欠焦姓女子900萬元債務，在5日下午歹徒約陳女出面喝咖啡談判，但談判未果，陳女被黃姓、林姓男子押到汽車旅館控制行動，還揚言要到載他到山區挖洞，讓她很害怕，不過陳女細看發現歹徒沒有準備紙錢，心想應該只是在恐嚇她，所以拿到手機後趁機請朋友報警，警方也立即到場逮捕黃、林2人依恐嚇、妨害自由移送法辦。

陳女向警方供稱，會被押去旅館是因為欠了焦女一筆900萬元的債務，她在5日下午2時許，接到林男討債的電話，因此到市區的咖啡店與林男會合，當下有打電話給父親幫忙，想清償部分債務，豈料最後談判未果，林就請她上車，並且到另一處載另1名歹徒黃男，2人在車上對她恐嚇，自稱要載她到山上挖洞。

警方透露，陳女被帶到旅館後，手機被歹徒拿走，陳女當時得知要上山挖洞一事覺得很恐慌，不過發現歹徒沒有準備紙錢，因此心理就比較放心，安慰自己歹徒應該只是說說而已，但仍感到害怕，直到歹徒將手機交給陳女要陳女找人處理債務時，陳女才趁機找友人幫忙報案。

警方到場後，發現2男1女，當時2名男子已經將陳女帶到房間門口，向警方辯稱只是在處理債務，並沒有限制陳的自由，但警方不相信歹徒的說詞，訊後將2人依妨害自由、恐嚇移送法辦。