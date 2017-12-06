12/6 今彩539頭獎開出1注！大福彩頭獎、大福獎摃龜

2017-12-06 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月6日）開獎的第106000097期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000291期今彩539，頭獎1注獲得，可得獎金800萬，由台中市東區振興路407號1樓的「天降財彩券行」開出。

第106000097期大福彩中獎號碼為：「02、05、11、15、26、30、39，特別號10」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共79注獲得，每注可得4000元；肆獎共1451注獲得，每注可得400元；普獎共1萬822注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共12注獲得，每注可得10萬元。

第106000291期今彩539中獎號碼為「04、19、20、28、34」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共199注獲得，每注可得2萬元；參獎共6405注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬1862注獲得，每注可獲得50元。

第106000291期39樂合彩中獎號碼為「04、19、20、28、34」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共176注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8147注中獎，每注可得1125元。

第106000291期3星彩中獎號碼為「155」，正彩共40注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000291期4星彩中獎號碼為「6230」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」