宜蘭破獲收簿集團 追查下游車手

2017-12-06 21:23

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣警察局刑警大隊，破獲今年全台第7件收簿集團，陳姓男子為首的主嫌，收購自願性提供帳戶求現的犯嫌存摺，以辦理貸款名義向急需用錢之被害人騙取存摺及個人證件等，再利用超商「店到店」或快遞等包裹服務收取，進而交由詐騙集團進行使用，不過，下游車手集團警方表示仍要追查。

警方指出，106年中起，宜蘭人頭帳戶案件增加，成為治安的隱憂，經利用大數據分析，鎖定另涉毒品案之朱姓嫌犯，於106年7至8月期間，將名下申辦之銀行帳戶存摺及提款卡交付提供予主嫌陳男收購，再由陳嫌轉交上游詐欺集團作為詐騙本國民眾使用。

為擴大追查該詐欺集團幕後主嫌及其他共犯，警方報請檢察官指揮偵辦，經專案小組深入追查下，發現該詐欺集團除收購自願性提供帳戶求現之犯嫌存摺，亦利用辦理貸款名義，向急需用錢之被害人騙取存摺及個人證件等，再利用超商「店到店」或快遞等包裹服務收取，進而交由詐騙集團進行使用，以「假冒檢警」、「分期付款錯誤」、「猜猜我是誰」等手法，由境外機房撥打電話詐騙取財。

警方指出，陳男為該集團首謀，由其葉姓女友協助申辦人頭卡，夥同共犯廖男，於106年中起，在全台以詐騙及收購方式取得人頭帳戶，截至目前該詐欺集團被害人計有等12人，但下游的車手集團，警方表示仍要追查。