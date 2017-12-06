華航機長帶小三、私生子逛街 被妻子撞見提告

2017-12-06 21:27

〔記者楊國文／台北報導〕華航男機長阿志（化名）帶著外遇對象朱女、兩人所生僅6個月大的新生兒逛街，被任職另家國際航空公司高層主管的阿志妻子小蕙撞見，控告俞男兩人通姦，刑事部份各判3月徒刑，均可易科罰金9萬元確定，高等法院今再判俞男、朱女應連帶賠償60萬元定讞。

小蕙提告指出，留美碩士的阿志和她結婚10多年，育有1女，沒想到阿志2014年5月20日在朱女當時新北市汐止租屋處發生性關係，隔年2月產下一子。她無意間在2015年8月5日下午的天母一帶，發現阿志帶著朱女、2人的6月大兒子出遊，才恍然大悟，而對阿志、朱女提告通姦罪、及民事求償共200萬。

阿志坦承和朱女外遇、生子，但指出他和小蕙雖有夫妻名份，但夫妻感情早已淡薄，甚至可以「貎合神離」來形容。他也說，小蕙還曾向他提出離婚要求，無法想像小蕙會有什麼精神痛苦可言，求償舉動可說是非常奇怪。

刑事部份，去年阿志、朱女被依通姦罪，各判3月徒刑，可易科9萬元罰金定讞。

民事求償部份，高等法院認為，阿志和小蕙的婚姻關係仍存續中，阿志卻和朱女通姦、生子，已侵害小蕙身為妻子的權益，破壞家庭和諧且情節重大。

高院發現，小蕙是某國際航空公司高層主管，具有十年以上機長經驗，且是模擬機教官，折合月薪達59萬元台幣，阿志擔任華航機長的月薪約30萬元，朱女無業，有房地兩筆，綜合兩造財力、學經歷背景，今判阿志和朱女應連帶賠償小蕙60萬元定讞。