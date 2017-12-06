「紅橘子」老闆涉跨國詐欺 今遠端訊問加拿大籍證人

2017-12-06 20:34

〔記者楊國文／台北報導〕國內知名連鎖早餐店「紅橘子」老闆蔡思庭被控涉跨國詐騙洗錢，有最新發展！

蔡思庭被檢方起訴，涉與旅居紐西蘭的國小同學陳震歐合作，用駭客手法變更匯款帳號，導致企業主受害，不法所得超過上億元，但因加拿大籍關鍵女證人住在加國西部，無法來台作證，此案除了兩人被通緝，蔡思庭等4名被告都獲台北地院判無罪，檢方不服提上訴；高等法院獲得加拿大司法部協助，今採台灣、加國東部、加國西部等三方同步遠端訊問證人，寫下台、加司法協助新頁。

北檢前年起訴指出，蔡思庭、陳震歐（通緝中）等人組成的詐騙集團於2014年3月12日破解加拿大商Berezan公司執行長Ralph Berezan的公司電子郵件帳戶，假冒名義發電郵給財務經理Yakabuski，Yakabuski受騙轉帳34萬加幣至共犯邢光智銀行帳戶。蔡思庭與邢光智再依陳震歐指示到銀行結匯，領出帳戶內900萬元新台幣，全案涉及詐欺、洗錢防制法等罪。

高院指出，此案涉及詐、洗錢犯行，證人即該女財務經理雖曾向皇家加拿大騎警隊（簡稱RCMP ）報案，RCMP也將她的警詢筆錄送至我國，但證人臨時無法來台，因此未在我國法院接受被告的交互詰問，台北地院審理後，判蔡思庭等被告均無罪，檢方不服上訴高院。

高院審理時，檢方再度向高院申請傳喚此證人，高院受命法官吳維雅與合議庭成員評議討論後，認為有「發現真實必要」，須進行交互詰問，決定向加拿大提出司法協助請求，希望加方能提供遠距訊問證人的協助。

加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）北亞與大洋洲局Sarah Taylor 局長樂見此項司法協助，在函覆外交部時表示，「台加之間關係基於共享法制、自由及民主價值，包含公共及外交政策議題之合作，有助維繫雙方經濟、文化及人民與人民堅強而有利的關係。」對建立台、加司法合作關係樂見其成。

高院指出，由於本案證人住在距台1200公里外的加國西部的卑詩省，RCMP則位在更遠的東岸渥太華，兩者一東、一西，相距2100公里，RCMP距離台灣則有3300公里，若同時進行台灣、加東、加西等3地的遠距訊問，有3個時差須克服。經過數月安排，高等法院今天上午9點開庭，完成罕見的台、加司法協助案。