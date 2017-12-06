男子債務纏身想不開燒炭 3派出所合力救回

2017-12-06 19:41

〔記者陳建志／台中報導〕將心比心！台中一名侯姓男子因債務問題想不開，4日中午傳訊息給友人表示「來世再當兄弟」，友人看到趕緊向警方報案，霧峰分局勤務中心獲報，心想人命關天，緊急以手機定位侯男位置，並動員大里、霧峰、四德3個派出所的員警，前往侯男租屋處等可能出現地方找人，員警拿著車號在路上四處搜尋，前後找了約2個小時，終於在霧峰一座百姓公廟旁，發現在車上燒炭輕生的侯男，趕緊打開車門將他救出，即時挽回一命，家屬對於警方視民如己積極找人感謝不已。

這名40多歲的侯姓男子，4日中午傳了已經點燃炭火的照片給友人，還留言「來世再當兄弟」，朋友看到驚覺不妙，因租屋處在霧峰，立即打電話向霧峰分局報案，勤務中心值班員警徐啟文一聽知道人命關天情況緊急，立刻以侯男手機定位，發現最後發話位置在大里中投東路，火速通知大里分駐所員警前往尋找。

大里分駐所員警林晨樺，立刻拿著侯男的車號在附近逐一比對，但找了近1小時都沒發現，後來聯絡上侯男父親，告知兒子住在農會後面一棟大樓，員警研判應該是霧峰農會本會附近，立刻請霧峰派出所員警前往尋找，確認侯男是否在租屋處。

後來侯男父親表示，兒子告訴他自己在百姓公廟旁，員警依手機位置，研判應是四德派出所轄區，位於中投西路旁的百姓公廟，立刻由員警詹金文前往找人，果然發現侯男的汽車停在百姓公廟前，上前一看發現侯男坐在駕駛座，放在副駕駛座腳踏墊的炭火已經點燃，車內煙霧瀰漫，趕緊將喝了酒還有意識的侯男救出，並將炭火移出車外澆熄，隨後聯絡同事胡俊毅及張哲瑋到場協助處理。

侯男告訴警方，因債務纏身還要扶養兩個小孩才會想不開輕生，員警將他帶回警局開導後情緒才逐漸平復，住在嘉義的爸爸，接獲找到兒子的消息，立刻從嘉義騎機車趕到台中，對於警方積極找人，即時從鬼門關前將兒子救回感謝不已。

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