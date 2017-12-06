立委幹部涉妨害公務 辯：沒暴力脅迫也無關說

2017-12-06 19:24

〔記者王定傳／新北報導〕立委高志鵬前助理張志維，今年涉酒駕及妨害公務被逮捕，立委葉宜津辦公室前執行長陳昭彰也涉拉扯警員手腕，2人均被起訴；新北地院今開庭，陳昭彰辯稱當時只是規勸大家冷靜，沒有妨害公務及關說，張志維坦承妨害公務罪，否認酒駕！

檢警調查，今年1月間，張男涉酒駕上路載陳男回家，因違規停車，遇警盤查時，他消極配合，遲未出示證件，陳男則出示印有「葉宜津辦公室」等字句的名片，警員見狀依法辦理，張男突伸手欲奪取名片，在旁的陳男加入，涉拉扯警員手腕。

警方逮捕張男後，測得酒測值0.15毫克，回溯上路時應高達0.45毫克；原本沒事的陳男，竟跑到派出所對在場員警嗆聲：「一定要去檢討你們派出所」等語被媒體錄下。

檢方調查後，依公共危險及妨害公務罪嫌起訴張男，另依妨害公務罪起訴陳男，法院今開庭勘驗警方密錄器等；陳男辯稱，當時只是希望大家冷靜，幾乎沒有觸碰警員，沒有暴力脅迫行為，不能以影片角度來判定有罪，絕無侵犯警員權利，也沒有關說；律師也說，從影片角度來看，接觸時間僅1秒，沒暴力脅迫等行為，且陳男被警告後立即向後退，不構成妨害公務。

張男對妨害公務部分認罪，但又說自己沒有不配合、反抗，至於酒駕部分，他認為不能以回推方式計算，且當時自己神智清晰；檢方認為，從影片中可知警員多次警告陳男「放開、等等連你一起銬」，可見警員確實受陳男阻撓，至於張男眼神渙散，不配合警方並妨害公務，可知其酒測值有一定濃度！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆