美貌遭質疑教學又被打1分 文大女教授怒告學生

2017-12-06 19:16

〔記者陳慰慈／新北報導〕文化大學一名女教授在臉書PO文「終於學生肯定我的教學，而不是讚揚我的美貌」，林姓女學生在下方留言反譏：「怎麼可能有人覺得你貌美？」另還在自己臉書寫道「這個教授很混」，並打1分教學評量分數、「如有0.87（暗指你是白癡）的選項就好了」等語，女教授不滿提告公然侮辱及加重誹謗罪，但新北地檢署認為，林女未指名道姓教授名字，美醜也出於個人主觀，認定林女罪嫌不足不起訴。

去年12月2日，女教授在臉書貼文「終於學生的教學意見調查是肯定我的教學，而不是讚揚我的美貌，還是我已經不再貌美了？」兼職外拍模特兒的林女在下方留言：「教學意見也可以修圖嗎？不然怎麼可能有人覺得你貌美？」。

去年12月與今年1月，林女4度在自己臉書PO文說：「重點是妳這個教授怎麼當的」，並打上1分教學評量分數，「這個教授也很混啊不會教書上課亂交」、「如果有0.87（暗指你是白癡）的選項就好了」、「真心覺得世新0分教授算什麼啊，文化也有一個狂教授，不想公布她名字是怕她利用我的人際關係，去吵著她也要外拍」、「（馬的圖案）的」，女教授看到後怒而提告。

開庭時，林女坦承貼文，供稱因不滿教授在課堂上輕蔑質疑：「我外拍照與本人差很多」，她氣憤才會留言，希望對方不要再欺負她，加上女教授曾在課堂炫耀自拍照，還鼓吹女學生要交有錢男友，「我覺得她觀念偏激，沒有認真教書」，另還私訊她的臉書好友公布她的姓名，騷擾她臉友，她才會給女教授的教學打1分。

檢方認為，美醜與教學評量出於個人主觀感受，林女臉書貼文也未指出主角是女教授，反倒是女教授向林女臉友自承對方影射的是自己，認定林女評論尚屬言論自由範疇，今將林女不起訴。