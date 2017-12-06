「莊圓大師」餵藥「淨化心靈」？ 法官：非醫療行為

2017-12-06 18:50

［記者黃捷／台北報導］自稱「莊圓大師」的張莊圓灌食蕭姓女信徒自製藥物，宣稱能排解「負面能量」，卻害蕭女狂吐9小時後身亡，檢方認為他同時涉犯過失致死罪及違反醫師法，但士林地院認為，張男自認餵藥只是進行「淨化心靈」儀式，未以醫師自居，不構成醫療行為，最後僅依過失致死罪判10月徒刑，緩刑3年。

張男在新北市淡水區經營「心靈成長佛教會」，去年8月對蕭女進行「排解身心靈負面能量」課程，指示女信徒趙俶華灌食強胃散、黑醋混合藥物，害蕭女狂吐9小時休克，送醫時早已屍僵，另名女信徒許雅惠也因幫忙照顧蕭女，3人全遭檢方起訴。

據了解，3人後來同意賠償600萬元給家屬，並已先行交付500萬元支票，剩餘100萬則協議分期付清，審理期間與家屬達成和解，家屬委託的律師也當庭同意法官附此條件，給予3人緩刑機會。

士林地院指出，蕭女被餵食藥物後出現抽搐、口吐白沫及尿失禁等症狀，3人卻未即時將她送醫，導致病情惡化死亡，負有過失責任，遂依過失致死罪判張男10月徒刑，趙女、許女7月徒刑，均緩刑3年，並須連帶履行600萬和解金。

檢方起訴另指張男無醫師執照，卻執行餵藥醫療行為，涉嫌違反醫師法，但法官認為，張男自認在進行「淨化心靈」儀式，未以醫師自居，目的也不是治療蕭女身體疾病，並不構成醫師法所指醫療行為。