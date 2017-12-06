陳慶男父子進總統府 黃志芳否認幫忙喬獵雷艦撥款

2017-12-06 18:11

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署偵辦獵雷艦案，今下午再傳訊外貿協會董事長黃志芳，就去年9月23日慶富造船公司董事長陳慶男、陳偉志父子入府拜會，時任總統府新南向辦公室主任的黃志芳，是否曾受託幫忙喬獵雷艦撥款事宜進行了解。

黃志芳向檢方說，當天和陳家父子短暫會面，主要是慶富就要去印尼投資的事情交換意見，期間，陳慶男雖曾抱怨海軍對獵雷艦撥款條件很嚴苛，但他只當作是「閒聊」，未表示意見，陳家父子也未進一步拜託幫忙。

黃志芳在下午4點45分許走出雄檢第五偵查庭，面對媒體追問，黃志芳表示他是以證人出庭應訊，對於陳慶男父子去年9月23日入府拜會的談話內容，他先前已向媒體都說過了，當天和陳慶男父子短暫會面，是就慶富要前往印尼投資，進行意見交換而已。

有媒體追問，對於陳偉志澎風「入府拜會後，海軍錢就下來」，害你被檢方傳訊，會不會感到是無妄之災？黃志芳雖未正面答覆，但說「就像妳說的一樣。」隨即在幕僚陪同下搭車離去。

慶富獵雷艦案上月爆出「喬」地錄音帶醜聞，前高雄市海洋局局長王端仁因此遭雄檢傳訊後轉列被告並請辭，其中，錄音帶內容中，慶富副董事長陳偉志曾向在場海洋局、漁業署官員誇口：「入府拜會後就順利獲得海軍撥款」，引發軒然大波，案情燒向總統府。

總統府隨即清查去年520總統蔡英文上任後，包含總統及副總統辦公室、秘書長與兩位總統府副秘書長、國安會秘書長及副秘書長等相關會客紀錄，原本查無與陳慶男、陳偉志聯繫或會面紀錄，後來才查出，去年9月23日，當時的新南向辦公室主任的黃志芳曾見過陳慶男父子。

雄檢為釐清海軍撥款是否有外力介入？一、連兩天以證人身分，先後傳訊海軍司令黃曙光等16將校軍官以及前總統府新南向辦公室主任黃志芳等人。