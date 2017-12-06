119優良值勤 高市拿下全國第一名

2017-12-06 18:09

〔記者洪臣宏／高雄報導〕消防署「106年各級消防機關救災救護指揮中心執勤人員表揚」名單出爐，高市消防局除在全國22縣市中奪全國第一名；個人組隊員陳彥璋及李雅鳳分獲全國第3名及第5名。

消防署今天在高市消防局召開「全國救災救護指揮中心主管會議」，同時舉辦頒獎典禮，由副署長謝景旭代表授獎。

高市消防局長陳虹龍指出，自106年3月起導入119關鍵績效指標KPI（Key Performance Indicator）計畫，119值勤員須在指定秒數內引導民眾提供「特別重要及有意義的關鍵報案資訊」，判斷派遣適當救援能量迅速到場，計畫期間共受理90221案件。

他說，以火警為例，自電話響起，119需在120秒內依流程引導報案者提供相關資訊，點選電腦功能會提醒最近的消防分隊預作出勤準備；救護案件須在60秒內引導民眾說出救護類型等資訊，若遇危急生命個案（如心肺功能停止），也要同步線上指導民眾CPR急救。

高市消防局成立KPI專責精進小組，培養警義消及婦女宣導志工宣導正確且有效率的報案方式；針對報案者無法說出自身求救位置的緊急個案，消防局去年12月全國首創以GPS定位報案地點「高雄市119」行動報案APP，迄今已有有30餘起成功救援實例。