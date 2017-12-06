北投民宅屋外遭惡意縱火 幸住警器大響未釀災

呂姓屋主正巧外出，門外放置的拖鞋及窗檯上掛的雨傘，遭不明人士潑灑助燃劑點火。（記者陳恩惠攝）

2017-12-06 17:56

［記者陳恩惠／台北報導］台北市北投區中央北路巷弄內民宅下午驚傳火警！由於火勢猛烈，向上直竄的濃煙，及時觸動住宅用火災警報器，寧靜的小巷內立刻充斥尖銳的蜂鳴，隨即傳出「火災！火燒厝快逃！」的聲響，左鄰右舍獲悉，紛紛提水出來救援，消防局大批人車抵達時，現場僅剩些許煙塵；警消初步調查，現場留有助燃劑之類的油漬氣味，疑遭惡意縱火，將全力調閱巷口監視器及清查轄內縱火慣犯全力追緝中。

台北市消防局119勤指中心，今天下午1時27分據報，指稱位於北投區中央北路一段167巷弄內，某戶門外雜物起火，大量濃煙向上直竄，消防局立刻派出8部水箱車、1部救護車共32名救災救護人員馳往，所幸民眾聽到住警器的示警聲，已協助將火勢撲滅。

北投警方調查，有名載童騎士今天下午行經此巷弄時，先在巷內13號的門前，發現掛在門把上的雨傘起火燃燒，往前50公尺再驚見17號住戶的門前，不僅窗外掛的雨傘著火，連放在門外的皮拖鞋也冒出熊熊火光，趕緊驚呼「火燒厝囉！快逃啊！」由於這條巷弄住的皆為親朋好友，在家的居民聽到騎士大呼，隨即17號呂姓住戶家的住警器又尖叫，聞訊趕緊滅火。

警方與消防人員初步研判，起火點是掛在門上或窗上的雨傘，不排除是民眾行經時亂丟菸蒂所致，但消防局火調科人員到場，以器材蒐證檢測發現，起火地方殘留類似油漬等助燃劑，由於巷弄內住戶單純，並無與人結怨，警消確認是惡意縱火所致，雖然未造成人員傷亡，仍將全力緝兇中。