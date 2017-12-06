胡忠信告發國學大師南懷瑾之子涉洗錢 北檢今傳訊說明

2017-12-06 17:44

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署5月以「查無不法」簽結兆豐銀涉洗錢案，但由此案衍生而出的案外案仍持續延燒；媒體人胡忠信指控，已故國學大師南懷瑾的兒子南國熙，傳聞是日本山口組洗錢的關鍵人，而與南熟識的保勝光學董事長伍必霈也同涉此案，控告2人涉嫌違反洗錢防制法，北檢今傳喚胡、南、伍3人釐清案情，訊後均請回。

對此，南國熙曾在平面媒體以半版篇幅發聲明澄清，表示媒體報導不實，他嚴正駁斥，並指控對方造謠抹黑，形同隔空吐痰，縱瓦釜雷鳴，終將自濺；據悉，南國熙已反控胡忠信、蔡玉真等媒體人涉加重誹謗罪。

胡忠信指出，兆豐銀案外案，牽涉到南懷瑾的公子南國熙涉嫌洗錢案，我們動用公民檢舉，徵集資訊，向法務部、調查局、刑事局、北檢提出告發，因此訊息非常嚴重，牽涉到山口組洗錢車手山根敬，他與南國熙在香港合組空頭公司，從事洗錢，包括境內、境外洗錢，他基於公民職責，向四單位控訴。

胡忠信表示，本週一，他請行政院洗錢防治辦公室主任、法務部政務次長蔡碧仲上節目，蔡也說媒體應該一起追查反洗錢，所以他才說這是公民作為。

胡忠信強調，當證據足夠以後，將會向檢方要求對南國熙實施境管，因為他們擔心南會潛逃或失去線索，因這涉及到一個非常複雜的國際洗錢集團。