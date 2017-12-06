軍隊壓力大又被女人騙光積蓄 志願役士兵拿石頭搶情趣用品店

2017-12-06 17:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕鐘姓士兵今年2月在網路上被「愛情騙子」騙光近20萬元積蓄，情緒惡劣，竟撿拾石頭，異想天開跑到彰化市一家情趣用品店，向男老闆謊稱要買男性用的自慰器，老闆熱情介紹時，他持石頭砸老闆頭部威脅「錢拿出來」，卻碰到巡邏員警而未遂，彰化地院依強盜未遂罪判刑2年6月。

鐘姓士兵上訴並指軍隊勤務重，精神壓力大，又感情空虛被陌生女人騙光積蓄，還有老母需扶養，聲明減刑或緩刑，台中高分院卻認為一審已輕判，鐘男犯罪動機又無值得憐憫之處，維持2年6月徒刑，可再上訴。

判決書指出，鐘男是志願役士兵，今年2月19日下午1時許，他在路旁撿一塊石頭，藏在衣服內，進入情趣用品店，向廖姓老闆謊稱要買俗稱「自慰杯」或「自愛飛機杯」的男性自慰器，老闆介紹時，他拿石頭砸老闆的頭，把老闆壓制地上，掐住脖子威脅「錢拿出來」，卻沒料到警察剛好巡邏經過，老闆向警察呼救，鐘男趕緊從後門逃逸，但很快被警方逮捕。

強盜罪是5年以上有期徒刑的重罪，不過，彰化地院認為他未遂，依最輕的5年減半量刑，判處2年6月徒刑，他上訴二審，理由是軍隊業務繁重，長期承受極大精神壓力，又因感情生活空虛，想交女朋友，卻在案發前1天，在網路上被俗稱「愛情騙子」的不明女騙徒騙光近20萬元積蓄，承受雙重壓力而犯案，

鐘男強調，自己犯後態度良好，已賠償廖姓老闆32萬元，父親已過世，母親在飲料店打工賺微薄薪資，又有身心障礙的祖父、舅舅要扶養，聲明減刑或宣告緩刑，讓他能照顧家人，台中高分院卻認為，他的犯罪動機，並無足堪憐憫之處，且一審已是用最低刑度減輕一半量刑，並無過重之處，判刑2年6月，亦不符緩刑要件，維持原判，可再上訴。