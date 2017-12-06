灌藥害死女信徒 「莊圓大師」賠600萬元獲緩刑

2017-12-06 17:24

［記者黃捷／台北報導］自稱「莊圓大師」的張莊圓，灌食蕭姓女信徒調合烏醋的強胃散，宣稱能排解「負面能量」，卻害蕭女狂吐9小時後休克死亡，遭依過失致死罪、違反醫師法起訴。張男與蕭女家屬日前和解，並改口認罪，家屬也同意給予緩刑，士林地院今依過失致死罪判張男10月徒刑，緩刑3年，可上訴。

張莊圓在新北市淡水區經營「心靈成長佛教會」道場，去年8月對蕭女進行「排解身心靈負面能量」課程，指示女信徒趙俶華灌食強胃散、黑醋混合藥物，害蕭女狂吐9小時，最後送醫不治，另名女信徒許雅惠也因幫忙照顧蕭女，3人同被列為被告。

3人一開始否認犯行，張莊圓辯稱憑「直覺力」調配藥物，自己吃都沒事，蕭女是因自身健康因素死亡，趙女、許女則稱與蕭女是好友，不會害她，直至與蕭女家屬和解後，上次開庭3人均改口認罪。

張男日前還說，他認識蕭女十幾年，第一次幫蕭女上這個課程，蕭女過世是他始料未及的，心中有滿滿的歉意，也很悲傷，「蕭女是個很好的女孩子」，希望家屬能原諒他。

由於張男等人已與家屬和解，家屬並簽下和解書，同意法官附條件給予3人緩刑，法官審酌張男單身獨居、大學畢業，曾在味全公司上班，目前工作為經營佛教會及寫書，經濟來源為版稅收入每月約15、16萬元，依過失致死罪判刑10月，趙女、許女則各被判刑7月，3人均緩刑3年，並須連帶賠償600萬元。