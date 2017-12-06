張碩文太太嗆聲「永不幫妳開門」 李婉鈺回應了！

2017-12-06 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕新北市議員李婉鈺日前去前立委張碩文家「按電鈴」，卻鬧出毆警風波，登上媒體版面。張碩文太太林玲玉日前也在臉書砲轟李，對此，李婉鈺則是回應：「每個人都有發言自由。」

林玲玉12月3日在臉書上PO出李婉鈺按鈴事件惡搞創作的連結，並寫道：「夜半不尋常的妹，管妳有沒有喝酒，永遠不幫妳開門，妳永遠的被拒絕！」

根據《蘋果日報》報導，李婉鈺今天出席新北市議會時被問及此事，她表示，以多次強調不會對私領域部分回應，「每個人有發言的自由，祝福大家，謝謝」。