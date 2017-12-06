女師控熊抱用下體頂撞 男主任否認仍被訴

2017-12-06 15:59

〔記者錢利忠／台北報導〕負責校園安全維護的某國中許姓總務男主任，被年約20多歲的代課女教師指控，涉嫌在學校影印室內，從後方熊抱並用下體頂撞女教師；許男否認犯案，堅稱他當時正在接待校外訪客，沒出現在影印室；台北地檢署考量女教師沒誣指許男涉案的動機，且有兩名女教師也證稱曾聽到被害女教師哭訴，今依違反性騷擾防治法將許男起訴。

被害女教師指控，今年3月間，她在學校影印室列印教材時，突然被許男從後方熊抱，許男還用下體頂撞她，事發當天她回到辦公室後，隨即向其他兩名女教師淚訴受辱經過。

許男庭訊時否認性騷擾，辯稱他當時正在接待訪客，根本沒有出現在該名女教師所指控的影印室；該校曾為此召開性平會，許男也堅稱絕對沒有涉及性騷擾女教師等不法情事。

檢方曾調閱該校監視器畫面，但因焦距太遠，無法清楚錄到許男當時有無走進影印室，為此傳喚兩名曾聽被害女教師傾訴苦楚的女教師作證，兩名女教師也證稱，當天確有聽到該名女教師抱怨，在影印室內遭許男性騷擾。

檢方比對許男及相關證述，另調閱許男在性平會上的說詞，發現許男於案發後，第一時間在性平會上交代當天行蹤的說詞，與案發數月後接受庭訊時的說法，有些許出入，感覺許男庭訊時的說法像是自圓其說，因此不採信許男的辯詞。