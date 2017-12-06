辦桌隊長？三峽分局偵查隊長被爆喝花酒

三峽分局偵查隊長陳建仲（圖中拿鈴鼓者）被爆料帶領砂石、賭場業者到桃園喝花酒。（摘自臉書）

2017-12-06 16:02

［記者謝武雄／桃園報導］以基層警察為主體的「靠北警察」臉書，今天登出新北市政府警察局三峽分局偵查隊長陳建仲到桃園酒店喝酒照片，內文還提到陳建仲直接帶隊邀約砂石、賭場業者到桃園喝花酒，最後還意有所指說：「陳建仲住土城、離看守所不遠吧！」

陳建仲喊冤：當天是義刑顧問生日

對此陳建仲喊冤，當天是義刑顧問生日，他應邀到場，由於對桃園不熟，不知道喝酒的地方到底是不是酒店，而在場大都是義刑顧問的妻子、女友，大家都在唱歌，是很正常的家庭聚會。

該臉書提到，陳建仲平常晚上6點以後就找不到人，問問他自己哪天沒有酒後駕偵防車，外號「辦桌隊長」、「不怕死隊長」，三峽、鶯歌的砂石、賭場業者那個和他沒有交情。

陳建仲說，他是後半場趕到現場，到場時大家都唱得很HIGH，現場除了認識的義刑顧問外，還有一些不認識的朋友，只有一個服務人員；由於義刑顧問當中有很多是大賣場老闆，看到這篇爆料都很生氣，還說好像自己的老婆都變成坐檯女子，而這個案子早就檢舉成案，目前督察室也在調查中。

熟悉地方酒店生態的民眾表示，該包廂的確桃園某高檔酒店會館的包廂，連大班經理也被認出。