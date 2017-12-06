政大狼師性騷擾事件延燒 兩造互告均不起訴

2017-12-06 15:47

〔記者謝君臨／台北報導〕政治大學韓籍朴姓約聘教授，涉嫌性騷擾2名女學生，今年10月被台北地檢署起訴，朴男認為網友在PTT、臉書對他不實指控，因此控告發文的朱姓教師、葉姓學生加重誹謗，2名師生則反控朴男誣告；北檢調查後，認定雙方均罪嫌不足，將全案處分不起訴。

政大葉姓學生等人，今年6月在PTT、臉書發文指控校內有狼師，民進黨立委陳亭妃也召開記者會，揭發政大韓文系朴姓韓籍教授涉嫌性騷擾2名女大生，政大立刻組成性平會調查，發現有多名學生指證曾遭朴男性騷擾，政大隨即將該名涉案狼師停職，其中2名學生向警方報案。

檢方調查，朴男涉嫌在研究室內觸摸2名女大生的鎖骨（頸部下方與胸部上緣間，兩側與肩相連的骨頭）長達10秒，以及臀部等身體隱私部位，朴男雖否認犯行，但檢方比對目擊者證述後不採信，依違反性騷擾防治法將朴起訴。

本案有多名學生出庭作證，指曾看過朴男當眾摸女大生的頭及擁抱女大生，2名被害女大生則指控朴男在研究室內摸她們的鎖骨，另還從後方輕拍她們的臀部2下，甚至戳她們的腰及臉頰，朝她們手掌心吹氣等，使她們感覺被侵犯。

女大生控訴，該名狼師竟主張她們「反應過度」，還對她們說，「明明喜歡老師，怎麼會討厭老師的觸摸呢？」等噁心話語，讓她們至今仍覺得害怕。檢方比對2女所述及其他目擊者證詞，認為2女受害經過相似，不採信朴男辯詞。

事後，朴男仍堅稱他是清白的，並認為網友在PTT、臉書對他不實指控，控告發文的葉姓學生，以及留言附和的朱姓教師加重誹謗，2人則反告朴男誣告。

檢察官調查後，認為朴男雖被依違反性騷擾罪嫌起訴，但他自認清白，才會認為網路文章已詆毀其名譽，憤而提告，不構成誣告罪，至於發文的師生也有提出消息來源證明，指控並非空穴來風，並非憑空杜撰，也不構成加重誹謗罪，因此將雙方都不起訴。