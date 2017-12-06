中信內湖購地案北院重開羈押庭 張明田：我沒用公司資金辦交保

中信銀內湖購地弊案高院昨晚發回北院重裁，中信金董事長室專門委員張明田今（左）出庭應訊。（記者王藝菘攝）

2017-12-06 15:25

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理中信銀行內湖購地弊案，經合議庭密集審理將近1年，上月17日裁定讓辜仲諒心腹、中信金董事長室專委張明田1億元交保，檢方提出抗告，高等法院昨撤銷交保裁定，發回北院更裁，北院下午2時重開羈押庭；由於中信金控先前以公司資金9000多萬元替前副董事長辜仲諒墊付刑事交保金，昨被金管會裁罰1000萬元，今法官特地詢問張明田的交保金來源，張明田說是透過阮姓友人向外借貸，沒有使用公司資金，「如果有，我願意撤銷交保」。

羈押庭庭訊歷時30分鐘，張明田訊後被暫押法警室等候裁定，合議庭預計今日稍晚做出裁定。

北檢起訴指控，張明田透過人頭公司，購買內湖安康段2筆土地，再運用他在集團內部的影響力，將這2塊地內定為中信銀行的行政大樓、資訊室預定地，再將2塊地高價轉賣給中信銀，套取私利8.9億餘元。

北院原裁定認為，此案重要證人、共犯多已詰問完畢，已無串證之虞，犯罪所得8.9億餘元也未流入張明田帳下，因此裁定1億元交保，限制住居、出境、出海，每晚須赴派出所報到。

北檢不服提出抗告，高等法院審查後認為，尚未到庭的證人、威鋼科技董事長陳立白，與戴德梁行辦理購地顧問案的承辦人賴一毅，原裁定未說明張明田是否有與陳、賴串證之虞的理由，因此將原裁定撤銷，發回北院重裁。

北院受命法官今下午開庭，由於金管會昨針對中信金控挪用公司資金墊付辜仲諒交保金一事，重罰1000萬元罰鍰，並命中信金控總經理吳一揆停職6個月、法遵長金延華停職3個月，法官今特地詢問張明田1億元保釋金的來源，張回答是請阮姓友人去借貸，他再逐步還清，絕對沒有運用公司資金，否則他願撤銷交保。

至於串證之虞，張明田說他已不再位高權重，官司纏身後已請長假，幾乎不再回公司，人情冷暖，案件相關人員對他是避之惟恐不及，陳立白是大公司董事長，賴一毅是知名財顧公司專業經理人，「我沒能力也不會去和他們串供，他們也不會為了我去冒偽證的風險」，強調他不會串證與逃亡，會遵期開庭和到派出所報到。