遭父性侵 女兒卻寫信向母道歉「沒臉見妳」

2017-12-06 15:04

〔記者王定傳／新北報導〕14歲少女小詩（化名）去年遭親生父親性侵，小詩因此身心受創，留下字條給母親「媽，對不起，我離家有很多原因…其實主要的原因是妳口中所謂的老公，也就是我的爸爸....他強暴我...我覺得自己很噁心，沒臉面對妳！」新北地院依加重強制性交罪判狼父4年半徒刑，可上訴。

檢警調查，去年2月23日，狼父趁妻子外出時，對14歲的小詩伸出狼爪性侵，結束後，狼父還掏出1千元，示意不要張揚，小詩起初確實未告知母親此事，因害怕母親擔心，只能躲在棉被內啜泣，由於她實在不想再見到父親，於隔月離家出走，前往台中與網友見面。

小詩離家前留下字條向母親訴苦：「媽，對不起，我離家有很多原因…其實主要的原因是妳口中所謂的老公，也就是我的爸爸，妳知道嗎？有好幾次妳加班時他會先回來，我在房間睡覺，每次醒來看到的都是他對我毛手毛腳，更有一次妳帶小妹去夜市他強暴我...我覺得自己很噁心，沒臉面對妳！」

由於網友聽聞此事後，告知父母，全案因而曝光；狼父否認性侵女兒，但合議庭認為，小詩前後指述一致，沒有矛盾瑕疵，她與父親平時相處融洽，沒有誣陷動機，且網友、同學都說聽小詩提及此事，小詩確實有留下字條給母親，加上她有心理創傷反應，斥責狼父嚴重戕害女兒身心健全成長，依成年人故意對少年犯強制性交罪判刑。