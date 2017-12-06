強抱夜歸姊妹花遭起訴 猥褻狼：她長得像初戀...

2017-12-06 14:23

〔記者錢利忠／台北報導〕24歲複姓歐陽的男子涉尾隨夜歸女子回家，強抱被害女子不放，還拿刀架在女方脖子上，以猥褻口吻問說：「妳是處女嗎？」他庭訊時指對方貌似他的初戀女友，只是想認識對方；台北地檢署查出，今年3月至4月間，該犯嫌兩度在捷運小碧潭站附近犯案，被猥褻的兩女恰巧是住在一起的表姊妹，今依加重強制猥褻罪將他起訴。

今年3月16日、4月7日，歐陽先後於捷運小碧潭站附近，尾隨兩名夜歸女子回家，等被害女子開門走進屋內，他隨即踹門入侵，持刀將被害女子壓制在地，逼問「妳是處女嗎？」、「妳是不是住這裡？」、「電話號碼幾號？」。

檢方查出，兩名被害女子恰巧是住在一起的表姊妹，先是妹妹受害，大約過了3個星期後，又換成姊姊遭遇狼爪；當時妹妹怕激怒犯嫌，一度試圖緩和對方的情緒，並表示：「我們先當朋友，坐下來好好談，好嗎？」之後妹妹趁兩人外出買飲料時，趁機求救才躲過一劫。

3個星期後，不死心的歐陽重返被害女子住處等候，恰巧遇到被害女子的表姊夜歸，他又以相同的手法，對被害女子的表姊犯案，嚇得女方大叫反抗，他怕女方的叫聲會引來鄰居注意，這才罷手離去。

檢警調閱事發現場附近監視器畫面，循線將歐陽逮捕到案，他庭訊時辯稱被害女子長得像他的初戀女友，他只是想認識對方，沒有惡意；檢方比對兩名被害女子說詞後，認定他涉案事證明確，所以將他起訴。

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